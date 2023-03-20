Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu: 48 kişi tutuklandı

Deprem kışkırtıcıları emniyet birimlerince tek tek tespit ediliyor.



Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) açıklamasına göre, sosyal medyada depreme ilişkin kışkırtıcı paylaşımlarda bulundukları bulunduğu değerIendirilen bin 193 hesap yöneticisi tespit edildi. 746 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldı.



Cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 185 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 48'i tutuklandı.



Depremzedelere yardım yapmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu belirlenen ve dolandırıcılığına yönelik hazırlanan 81 internet sitesi kapatıldı.



Ayrıca Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek, vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya hesabıyla ilgili işlem yapıldı. "deprem yardımı" adı altında para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdanı donduruldu.