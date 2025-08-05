Emniyet Genel Müdürlüğü: Sahte e-imza ile narkotik sistemine giriş mümkün değil

Başkomiserin e-imzasının kopyalanarak narkotik sistemine sızıldığı iddialarıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. “Harici e-imza kullanımı mümkün değil” denilen açıklamada, sistemin dış müdahaleye kapalı olduğu ve sahte e-imzayla herhangi bir işlem yapılmadığı vurgulandı

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Emniyet Genel Müdürlüğü: Sahte e-imza ile narkotik sistemine giriş mümkün değil
Yayınlanma: Güncellenme:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte diploma ve sahte e-imza soruşturmasına ilişkin yeni iddialar kamuoyuna yansıdı. Sosyal medyada yer alan, “başkomiserin e-imzası ele geçirilerek narkotik sisteme girildi” iddiaları üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü yazılı açıklama yayımladı. İşte açıklamanın tamamı:

Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında “Başkomiserin e-imzasını almışlar ve e-imza ile birlikte her türlü uyuşturucu sistemine girmişler, adli kontrolleri kaldırmışlar” içerikli yorum ve haberlerin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür:

Emniyet Genel Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan E-İmza, sadece kurum tarafından verilmekte ve sertifikasyon işlemleri yine kurum içerisinde yapılmakta olup harici e-imza kullanımı kesinlikle söz konusu değildir. Kurum tarafından üretilen bu E-İmza, sadece Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinde kullanılmaktadır.

Dolayısıyla, bahsedildiği gibi e-imza aracılığı ile giriş yapılabilecek herhangi bir Narkotik sistemi bulunmamaktadır. Narkotik Sistemlerinin kullanıcı yetkilendirme ve kimlik doğrulama işlemlerine, çok katmanlı farklı güvenlik sistemleri ve kapalı ağ üzerinden erişim sağlanmaktadır. Dış (internet vb.) bağlantıya kapalıdır ve Narkotik Sistemlere, sistemin doğası gereği e-imza ile giriş yapılabilmesinin mümkün değildir.

Bu kapsamda bahse konu sahte e-imzanın kopyalanmadığı, ilgili elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşun bir ilimizdeki bayi/ofisi üzerinden sahte kimlik kartı ve personel adına sahte evrak ile personele ait olmayan farklı telefon ve mail adresi kullanılarak, personelin bilgisi dışında üretildiği anlaşılmış ve iptal ettirilmiştir.

Ayrıca, sahte e-imza kullanılarak herhangi bir işlem gerçekleştirildiğine dair bulgu da tespit edilememiştir. Elektronik imzayı üreten ve üretilmesine aracılık edenler hakkında müşteki durumunda olan başkomiser tarafından 30 Haziran 2025 tarihinde şikâyette bulunulmuştur.

Olayın adli kontrol kararları ile ilgili ve içerik ile ilgili ise adli makamlarca yapılmakta, emniyet birimleri bünyesinde bir yetkisizlik bulunmamaktadır.

Faciadan dönüldü! Ayasofya'da kundaklama girişimiFaciadan dönüldü! Ayasofya'da kundaklama girişimiYurt
Teori Dergisi "Atmosferdeki İlk Savaş: İran’ın ABD ve İsrail’e Karşı Füzeler Savaşı" kapak dosyasıyla çıktıTeori Dergisi "Atmosferdeki İlk Savaş: İran’ın ABD ve İsrail’e Karşı Füzeler Savaşı" kapak dosyasıyla çıktıGündem
Süreç komisyonunun ilk toplantısı başladı: Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken açıklamalarSüreç komisyonunun ilk toplantısı başladı: Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken açıklamalarGündem
Sahte diploma sahte imza Emniyet Genel Müdürlüğü
Günün Manşetleri
İstanbul merkezli 10 ilde dev “change araç” operasyonu
Süreç komisyonunun ilk toplantısı başladı
İstanbul’da yaşamak cep yakıyor
Memur-Sen’den toplu sözleşme çağrısı
İsrail’i boykot eden eyaletlerin afet yardımı tehlikede
Türk lirasıyla dış ticarette büyük artış
Doğalgazda yeni dönem!
İSİM VE YÖNTEM NASIL OLACAK?
Ülke genelinde sahte içki operasyonu
DEPREMDE ÖLEN AVUKATLARIN YERİNE SAHTE MEZUNLAR KAYDEDİLMİŞ
Çok Okunanlar
Güncel altın fiyatları Güncel altın fiyatları
3 milyon TL’nin faiz getirisi belli oldu 3 milyon TL’nin faiz getirisi belli oldu
Bu yıl LGS şampiyonlarına bile yer kalmadı! Bu yıl LGS şampiyonlarına bile yer kalmadı!
Doğalgazda yeni dönem! Doğalgazda yeni dönem!
Akaryakıt fiyatları cep yakıyor Akaryakıt fiyatları cep yakıyor