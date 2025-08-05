Faciadan dönüldü! Ayasofya'da kundaklama girişimi

Ayasofya Camii’nde dün gece yatsı namazı sonrası büyük bir tehlike son anda önlendi. Edinilen bilgilere göre, camiye giren kırmızı şapkalı bir kişi, rahlenin arkasında bulunan kağıtları ateşe verdi. Alevler kısa sürede yayılmaya başlarken, olayı fark eden bir kadın cami görevlilerine haber verdi.

EKOL TV’nin aktardığına göre, yangının fark edilmesinin ardından imam ve camide bulunan cemaatten biri hızla harekete geçti. Alevlerin sıçradığı halı yerinden kaldırılarak yangına ilk müdahale yapıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü. Olay sonrası polis ekipleri, kundaklama girişiminde bulunan kişinin yabancı uyruklu olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Kimliği henüz açıklanmayan kırmızı şapkalı şahsın yakalanması için güvenlik kameraları ve tanık beyanları doğrultusunda geniş çaplı inceleme başlatıldı.