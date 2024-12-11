Emniyetten yasa dışı bahis için kritik uyarı
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, yasa dışı bahis konusunda vatandaşları uyardı.
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Güvenli internet kullanımı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan SİBERAY projesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yasa dışı bahisten uzak durun, terör örgütlerine finansör olmayın." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, yasa dışı bahis oynama, oynatma, para transferine aracılık etme ve teşvik etmenin suç olduğu vurgulanırken, bu tür faaliyetlerin ağır yasal yaptırımlarla karşılık bulacağı hatırlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı