Emperyalizme çuval geçiren gençlere 14 yıl hapis talebi

Dava zamanlamasının, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Türkiye’ye geldiği gün açıklanması dikkat çekti.

Gençlerin avukatları, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı eylül ayında gerçekleşen eylemin, ABD emperyalizmine karşı meşru bir duruş olduğunu savundu. Eylemin ardından gözaltına alınan gençler, kamuoyunun baskısıyla serbest bırakılmıştı. Ancak hazırlanan iddianamede, gençlerin ABD askerlerine cebir uyguladığı öne sürüldü.

Vatansever gençler, USS Wasp savaş gemisinin İzmir Limanı’na demirlemesinin ardından Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde ABD askerlerine karşı eylemlerini gerçekleştirmişti. Gençler, Süleymaniye’de Mehmetçik’in başına çuval geçiren ABD’ye 7’nci kez misilleme yaptıklarını ifade ederek, Filistin halkına desteklerini dile getirmişti.

İddianamede, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamaları yöneltildi. İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nin iddianameyi kabul etmesiyle gençler, pazartesi günü hâkim karşısına çıkacak.

Gençlerden biri eylemlerini şu sözlerle savundu:

“Emperyalizmi bu topraklardan söküp atana kadar mücadeleye devam edeceğiz.”