Emperyalizme çuval geçiren gençlere 14 yıl hapis talebi

İzmir’de ABD askerlerinin başına çuval geçiren Vatan Partisi Öncü Gençlik ve Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri hakkında dava açıldı. 15 vatansever genç için 1 yıl 6 aydan 14 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Emperyalizme çuval geçiren gençlere 14 yıl hapis talebi
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 Dava zamanlamasının, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Türkiye’ye geldiği gün açıklanması dikkat çekti.

Gençlerin avukatları, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı eylül ayında gerçekleşen eylemin, ABD emperyalizmine karşı meşru bir duruş olduğunu savundu. Eylemin ardından gözaltına alınan gençler, kamuoyunun baskısıyla serbest bırakılmıştı. Ancak hazırlanan iddianamede, gençlerin ABD askerlerine cebir uyguladığı öne sürüldü.

Vatansever gençler, USS Wasp savaş gemisinin İzmir Limanı’na demirlemesinin ardından Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde ABD askerlerine karşı eylemlerini gerçekleştirmişti. Gençler, Süleymaniye’de Mehmetçik’in başına çuval geçiren ABD’ye 7’nci kez misilleme yaptıklarını ifade ederek, Filistin halkına desteklerini dile getirmişti.

İddianamede, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamaları yöneltildi. İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nin iddianameyi kabul etmesiyle gençler, pazartesi günü hâkim karşısına çıkacak.

Gençlerden biri eylemlerini şu sözlerle savundu:

“Emperyalizmi bu topraklardan söküp atana kadar mücadeleye devam edeceğiz.”

Vatan Partisi Öncü Gençlik'ten Blinken'a protestoVatan Partisi Öncü Gençlik'ten Blinken'a protestoGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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