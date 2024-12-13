Vatan Partisi Öncü Gençlik'ten Blinken'a protesto

Suriye’de PKK-YPG’yi kurtarmak için alelacele Türkiye’ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ankara’da protesto edildi.



Vatan Partisi Öncü Gençlik, Dışişleri Bakanlığında Fidan-Blinken görüşmesi esnasında eylemini yaptı. Öncü gençlik Genel Başkanı Samet Kunt, ABD’nin Türkiye’yi bölmek isteyen bir ülke olduğunu vurguladı:

"Suriye’nin kuzeyinde PKK-YPG’i eğitiyorlar, donatıyorlar 100 bin tır silah veriyorlar. Türkiye’nin üstüne sürmek için, tek hedefleri var PKK eliyle ikinci İsrail devletini kurmak. Irak’a Suriye’ye yaptıklarını Türkiye’ye yapmak istiyorlar, Türkiye’yi bölmek istiyorlar."

Kunt, Suriye’nin kuzeyinde bulunan PKK terör örgütünün kökünün kazınması gerektiğini aksi halde tehlikenin büyüyeceğini vurguladı:

"Eğer TSK PKK terör örgütünün kökünü kazınmazsa Diyarbakır, Ankara tehlikeye girer."

Samet Kunt, tehlikenin yok edilmesi için yapılması gerekenleri hatırlattı:

"Fırat Kalkanı, Zeytindalı, Barış pınarı ne için yapıldıysa bugün de PKK ve uzantıları için de aynısının yapılması gerekiyor."

Kunt, ABD, İsrail’in bölge ve Türkiye’ye planlarına karşı eninde sonunda bir iktidar kurulacağını işaret etti:

"Eninde sonunda Amerika’nın İsrail’in PKK’nın kökünü kazıyacak bir hükümet kurulacak, o hükümetin merkezinde de Vatan Partisi olacak."