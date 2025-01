En iyi 100 üniversite: Türkiye'den tek okul listede!

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın (THE) 2025 alan sıralaması yayımlandı. THE’nın eğitim bilimleri alan sıralamasında ilk 100’de 1, ilk 500’de 6, ilk 1000’de 35 Türk üniversitesi yer aldı. Eğitim bilimleri alanında 35, mühendislikte 26, tıp ve sağlıkta 25, sosyal bilimlerde 24, işletme ve ekonomide 21, fen bilimlerinde 19, fizik bilimlerinde 18, bilgisayar bilimlerinde 17, sanat ve beşeri bilimlerde 11, psikolojide 5 Türk üniversitesi alan sıralamalarında dünyada ilk 1000’e girmeyi başardı.

EĞİTİM BİLİMLERİNDE ODTÜ 89’UNCU OLDU

Eğitim bilimleri alanında ODTÜ, listede ilk 100’e girmeyi başararak dünyada 89’uncu üniversite oldu. Boğaziçi Üniversitesi 151-175 aralığında, Hacettepe Üniversitesi 251-300 aralığında, Anadolu Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi ise 401-500 aralığında yer aldı.

MÜHENDİSLİKTE İLK 500’DE 7, İLK 1000’DE 26 TÜRK ÜNİVERSİTESİ YER ALDI

Elektrik ve elektronik, makine ve uzay, inşaat ile kimya mühendisliğinin incelendiği alanda, 18 performans göstergesine göre 97 ülkeden 1488 kurum değerlendirildi. Mühendislik alanında Türkiye’den 26 üniversite dünyada ilk 1000’de yer aldı. Koç Üniversitesi 201-250 aralığında yer alırken, 251-300 aralığında ODTÜ sıralamada kendine yer buldu. 301-400 aralığında ise İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Sabancı Üniversitesi yer aldı. Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstinye Üniversitesi 401-500 aralığında Türkiye’den listeye giren üniversiteler oldu.

TIP VE SAĞLIK ALANINDA TÜRKİYE’DEN 25 ÜNİVERSİTE İLK 1000’DE

Tıp ve sağlık alanında Türkiye’den 25 üniversite ilk 1000’de yer aldı. Koç Üniversitesi tıp ve sağlık alanında 301-400 aralığında listede kendine yer bulurken Hacettepe Üniversitesi ise 401-500 aralığında listeye girmeyi başardı.

Sosyal bilimler alanında Türkiye’den 24 üniversite ilk 1000’de yer aldı. ODTÜ 176-200 aralığında listeye girerken, Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi 201-250 aralığında yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi ise 251-300 aralığında listeye girdi.

İŞLETME VE EKONOMİ ALANINDA İLK 500’DE 6, İLK 1000’DE 21 TÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSTEDE YER ALDI

İşletme ve ekonomi alanında ise Türkiye’den 21 üniversite ilk 1000’de yer aldı. ODTÜ, 251-300 aralığında listede yer alırken; Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi 301-400 aralığında listede kendine yer buldu. İTÜ ise 401-500 aralığında sıralamaya girdi.

Fen bilimleri alanında 19 üniversite 1000’e girdi. ODTÜ, 301-400 aralığında yer aldı.

FİZİK BİLİMLERİ ALANINDA TÜRKİYE’DEN 18 ÜNİVERSİTE İLK 1000’DE

Fizik bilimleri alanında 18 üniversite ilk 1000’e girdi. Koç Üniversitesi, ODTÜ ve Sabancı Üniversitesi 401-500 aralığında sıralamada yer aldı.

Bilgisayar bilimleri alanında sıralamada ise 17 üniversite ilk 1000’de kendine yer buldu. İTÜ ve ODTÜ listede 251-300 aralığında sıralamaya girerken, Boğaziçi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi 401-500 aralığında yer aldı.

SANAT VE BEŞERİ BİLİMLERDE 11 ÜNİVERSİTE İLK 1000’DE YER ALDI

Sanat ve beşeri bilimler alanında 11 üniversite ilk 1000’de yer aldı. ODTÜ 201-250 aralığında, Koç Üniversitesi 251-300 aralığında ve Boğaziçi Üniversitesi ise 401-500 aralığında sıralamada yer aldı.

Psikoloji bilimleri alanında 5 üniversite ilk 1000’de yer aldı. ODTÜ, 251-300 aralığında listede yer alırken; Koç Üniversitesi 301-400 aralığında, Boğaziçi Üniversitesi ise 401-500 aralığında listeye girdi.

YÖK Başkanı Özvar, konuyla ilgili “Ülkemizde ve dünyada güçlü bir şekilde sürdüreceğimiz bilim iletişimiyle üniversitelerimizin ve bilim insanlarımızın başarılarını daha yüksek sesle ve etkili bir şekilde duyuracağız. Türk üniversitelerinin dünyada marka eğitim kurumları olması yolunda attığımız adımların sıralamalarda da görünür olması hepimiz açısından sevindirici. Bu doğrultuda, dünyanın bugününü değil yarınını okuyarak programlar ve müfredatlar oluşturuyoruz. Geçtiğimiz sene yapay zeka ve bilişim temelli ve istihdama duyarlı programlarla başlattığımız yükseköğretimdeki dönüşümü bu sene yine dijital ve yeşil beceriler ile sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Türk üniversitelerinin sıralamalarda özellikle eğitim bilimleri ve mühendislik alanındaki yüksek performanslarına dikkat çeken Özvar, “Yükseköğretim kurumlarımızın yıllara dayanan tecrübesi ve insan kaynağı birikimi kuşkusuz ki bu başarının en önemli sebebidir. Bilhassa eğitim bilimleri olmak üzere tüm alanlarda üniversitelerimizin başarısı bizi çok memnun etti. Sıralamaların bize gösterdiği gibi üniversitelerimiz sadece dünyadaki gelişmelerin içinde olmakla kalmıyor, küresel düzeyde eğilimlere öncülük de ediyor. Sonuçlardan memnun olmakla birlikte üniversitelerimizin potansiyelinin daha yüksek olduğunun farkındayız” dedi.

THE’NİN ALAN BAZLI DÜNYA ÜNİVERSİTE SIRALAMASI HAKKINDA

İngiliz üniversite derecelendirme kuruluşu THE, sanat ve beşerî bilimler, işletme ve ekonomi, bilgisayar bilimleri, eğitim bilimleri, mühendislik, hukuk, fen bilimleri, tıp ve sağlık, fizik bilimleri, psikoloji ve sosyal bilimler olmak üzere toplam 11 alanda en iyi üniversiteleri sıraladı. Dünya genelinde önde gelen üniversiteler, THE 2025 Alan Sıralamasında 11 ana alan altındaki 33 disiplinde değerlendirildi. THE Alan Sıralamasında, 80’den fazla ülke ve bölgeden 1000’in üstünde üniversite incelendi. THE, Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralamasında eğitim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, endüstri ve uluslararası görünüm alanındaki nitelikleri göz önüne alınıyor.