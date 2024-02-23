Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında 5 isim görevden alındı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Birçok kamu kuruluşu ve bakanlığa yönetici atamaları yapılırken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı kuruluşlarda üst düzey görevden almalar dikkat çekti.

Karara göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Kandemir, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Aydındağ, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcılarından Kazım Özgür, Bayram Arı ile Sami Sarıyıldız görevden alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan da 4 genel müdür yardımcısı görevden alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığındaki görevden almaların, Erzincan İliç'teki made faciası sonrasında yaşanması dikkat çekti.

Öte yandan Adalet, Sağlık, Hazine ve Maliye, Kültür ve Turizm ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının üst kademelerine de atamalar yapıldı.

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğüne Veysi Kurt, Sinema Genel Müdürlüğüne Birol Güven, MASAK Başkanlığına Hasan Kaymak, Teftiş Başkanlığına Kaan Kasım, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne ise Ekrem Candan atandı.