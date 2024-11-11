Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından İsrail açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’nin Ceyhan’dan İsrail’e petrol sevkiyatı yaptığı iddilarının doğru olmadığını bildirdi.

Yazılı bir açıklama yapan Bakanlık, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Pertol Boru Hattı’nda yapılan satışlara ilişkin süreci de anlattı.

Hattın Türkiye kesiminin BOTAŞ tarafından işletildiğini bildiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "Söz konusu anlaşmalar kapsamında BOTAŞ’ın petrol alım satımına yönelik herhangi bir dahli ya da tasarrufu yoktur" ifadelerini kullandı.

Bakanlık açıklamasına, petrolü bu hat üzerinden taşıtarak dünya pazarına satışını yapan diğer şirketlerin ise Türkiye’nin İsrail’e yönelik ticarete son verme kararına saygı gösterdiğini de ekledi.