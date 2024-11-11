Putin ile Trump telefonda görüştü mü? O haberlerle ilgili açıklama geldi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump ile telefon görüşmesi yapıp yapmadığıyla ilgili Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in Trump ile telefon görüşmesi yapmadığını ve bu konuda herhangi bir planının olmadığını söyledi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Putin ile Trump telefonda görüştü mü? O haberlerle ilgili açıklama geldi
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The Washington Post, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği haberini yapmıştı.

Haberde, Trump'ın, Putin'e "Washington'ın, Avrupa'da önemli bir askeri mevcudiyeti" bulunduğunu söylediği ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısında yaptığı belirtilmişti.

KREMLIN TELEFON GÖRÜŞMESİ HABERİNİ YALANLADI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

The Washington Post'un "ABD Başkanı seçilen Trump'ın, Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısı yaptığı" haberini yalanlayan Peskov, "Böyle bir görüşme olmadı. Bu bilgi gerçeğe dayalı değil, kurgu. Bu, yalan bir bilgidir." diye konuştu.

Peskov, Putin'in Trump'ı aramayı planlayıp planlamadığına ilişkin soruya "Bu konuda herhangi bir plan yok." cevabını verdi.

Putin'in Batılı liderlerle de temas kurmayı planlamadığını söyleyen Peskov, bu konuda herhangi bir sinyal almadıklarını ancak buna açık olduklarını belirtti.

Avrupa ülkelerinin "Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratma" yönündeki çizgide davranmaya devam ettiğine dikkati çeken Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da "özel askeri operasyon" sürdürdüğünü dile getirdi.

Sözcü Peskov, Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından Avrupa'da gerginlik ve korkunun gözlemlendiğini söyledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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