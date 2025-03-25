Enes Kanter CNN'de konuştu: ABD ve AB'ye Türkiye'ye müdahale çağrısı

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na, ABD’de firari olarak yaşayan FETÖ mensubu Enes Kanter'den destek geldi. Amerikan CNN kanalına konuşan Kanter, ABD ve Avrupa Birliği’ni Türkiye’ye müdahale etmeye çağırdı.

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Enes Kanter CNN'de konuştu: ABD ve AB'ye Türkiye'ye müdahale çağrısı
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ABD’nin küresel yayın organı CNN’de açıklamalarda bulunan Kanter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak, onu “diktatör” olarak niteledi. Türkiye’ye yönelik uluslararası müdahale çağrısı yapan Kanter, ABD ve Avrupa Birliği'ni harekete geçmeye davet etti.

“Erdoğan’a karşı güçlü bir duruş sergilemeye çağırıyorum. Somut adımlar atmalıyız, yoksa Erdoğan bir NATO müttefikini yok edecek.”

Öte yandan, CHP’nin geçtiğimiz pazar günü düzenlediği ön seçimde, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçan ve Türkiye’nin askeri sırlarını Yunanistan’a satan FETÖ firarisi eski albay Halis Tunç’un, Hollanda’da Ekrem İmamoğlu için oy kullandığı ortaya çıktı.

FETÖ firarilerinin CHP ve Ekrem İmamoğlu’na verdiği destek, dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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