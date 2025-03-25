Saraçhane'deki protestolar sonrası 41 kişi gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla geçtiğimiz günlerde Saraçhane’de bir grup tarafından izinsiz gösteriler düzenlendi. Gösteriler sırasında çeşitli sloganlar atıldığı ve bazı şahısların Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, izinsiz gösteriler ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

41 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında, gösterilere katılan 41 kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği tespit edildi. Savcılık, şüpheliler hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talimatıyla sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 41 şüpheli gözaltına alındı.