Engelli emeklilik şartları değişiyor: İşte yeni düzen

Meclis'te görüşülen torba yasa teklifiyle, 1 Ekim 2008 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayan engelli SSK’lıların (4A) emeklilik şartlarında değişiklik yapılması gündemde. Sosyal güvenlik uzmanlarının açıklamalarına göre, emeklilik için artık engellilik oranı yerine çalışma iş gücü kaybı oranı aranacak.

TBMM’ye sunulan torba yasa teklifiyle, 1 Ekim 2008 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayan engelli SSK’lıların (4A) emeklilik şartlarında değişiklik yapılması planlanıyor.

2008 ÖNCESİNE DE UYGULANACAK

Kanun teklifindeki değişikliğin hayata geçmesiyle birlikte 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı çalışmaya başlayan SSK’lılar engelli emeklilik hakkından yararlanmak istediklerinde SGK sağlık kurullarından çalışma gücü kaybı raporu alacaklar.

Sosyal Güvenlik uzmanı Mehmet Akif Cenkçi gelişmeye dair X hesabından şunları yazdı:

"Ekim 2008 öncesi ilk defa sigorta girişi olanlara tanınan engelli emeklilik hakkı kaldırılıyor. Engellilik oranı yerine Çalışma İş Gücü Kaybı oranı aranacak ve dolayısıyla Ekim 2008 öncesi engellilerin emeklilik şartları zorlaşacak. Bundan böyle Çalışma İş Gücü Oranı yani Maluliyet aranacak. Gelir İdaresi Başkanlığından alınan Vergi İndirim Belgesi yerine SGK Yüksek Sağlık Kurulu yetkilendirilecek. Bu arada her malul engellidir, ancak her engelli malul değildir. Düzenleme ile 2008 sonrasına yapılan haksızlık artık 2008 öncesi girişlilere de uygulanacak." dedi.