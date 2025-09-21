Erdoğan duyurdu: "25 Eylül’de Trump ile görüşeceğim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu konuşması ve ikili temaslar için ABD’ye hareketinden önce basın mensuplarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, 23 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu’na hitap edeceğini vurgulayarak “Gazze'de vahşeti gündeme getireceğim.” ifadesini kullandı.

Erdoğan ayrıca Suriye’nin yeni yönetiminin BM süreçlerinde yer almasının önemine dikkat çekti: “14 yıllık kanlı ve karanlık dönemin ardından özgürlüğe kavuşan Suriye'nin yeni yönetiminin orada bulunması bizim için sevindiricidir.”

“ADİL BİR BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti sırasında Türk-Amerikan iş çevreleriyle bir araya geleceğini ve “25 Eylül'de ise Trump ile bir görüşme gerçekleştireceğiz.” dedi. Erdoğan, görüşmeye ilişkin olarak da şu ifadeyi kullandı: “Sayın Turmp'ınn küresel barış vizyonu ve çabalarına desteğimizi ifade etmiştik. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz.”

Ziyaretin coğrafyamızdaki kan ve gözyaşını dindirmeye katkı sağlamasını umduğunu belirten Erdoğan, “Ne yapıyorsak sadece bunun için yapıyoruz. Ziyaretimiz ve görüşmelerin ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Basın toplantısındaki soru-cevap bölümünde Erdoğan şu başlıkları ele aldı:

Filistin: Erdoğan, 2 gün önce Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı ağırladıklarını hatırlatarak, Filistin sorununa uluslararası alanda yeterli desteğin verilmediğini savundu. Erdoğan, “Dünya Filistin'in yanında yer almadı” tespitini yaparken, BM’de Filistin’i tanıyan ülke sayısının artmasına işaret etti: “Son dönemde BM'de 140 Filistin'i tanıyan ülke var. Bu sevindirici. BM'de 3-5 Filistin'i tanıyan ülke olacağını göreceğiz.”

Suriye ile ilişkiler: Erdoğan, Suriye’de “özgürlüğe kavuşan” yeni yönetimin bölgesel istikrar için olumlu olduğunu belirtti ve yakın zamanda Suriye’den yetkilileri Ankara’da ağırlayacaklarını söyledi: “Uzun süre geçti, Suriye'nin kendi benliğine kavuşması komşumuz olarak bizi de huzurlu kılmıştır. Bazı arkadaşlarımızın Suriye'ye sürekli gidiş gelişi oradaki dayanışmamızı artırmamızı, Suriye'de yeni bir sürecin başlamasına vesile olmuştur. Yakın zaman içinde Sayın Şara ve Dışişleri Bakanını Ankara'da ağırlayacağız. Suriye'yi yalnız bırakmayacağız, güçlenmesi için elimizden gelen her imkanı kullanacağız.”

Özgür Özel’in iddiaları: Muhalefete yönelik eleştirilerde de bulunan Erdoğan, Özgür Özel’in iddialarına sert tepki gösterdi: “Yanımızda mıydı? Sağıra hakaret etmek istemem ama sağır duymaz uydurur. Bu adam durmadan uyduruyor. Parti Sözcümüz gereken cevabı verdi. Biz de en yakın zamanda cevabımızı vereceğim. Bu işlerden anlamaz. Biz Sayın Trump ile herhangi bir alışveriş yapacak olursak oğluyla yapmama gerek yok bizzat kendiyle yaparım.”