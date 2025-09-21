Oy verme işlemi başladı! Fenerbahçe’de yeni başkan belli oluyor

Fenerbahçe Kulübü’nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı başladı. Sarı-lacivertlilerin yeni başkanını belirleyecek seçimde oy verme işlemi saat 10.00 itibarıyla başladı. 49 bin 268 üyenin saat 17.00’ye kadar oy kullanabileceği kongrede mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran yarışıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Oy verme işlemi başladı! Fenerbahçe’de yeni başkan belli oluyor
Yayınlanma:

Fenerbahçe’nin yeni başkanını belirleyecek olağanüstü seçim, eski Kenan Evren Lisesi arsasında inşa edilen Chobani Stadı’nda gerçekleştiriliyor. Genel kurulda aidatlarını yatıran üyeler, 50 sandıkta oy kullanıyor. Oy verme işlemi saat 17.00’de sona erecek. Sandıklar toplu olarak açılacak ve oy sayımının ardından Genel Kurul Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu, kazananı açıklayacak.

KOÇ VE SARAN KARŞI KARŞIYA

Seçimde mevcut başkan Ali Koç ile iş insanı Sadettin Saran yarışıyor. Ali Koç, 2018’den bu yana sürdürdüğü başkanlık görevini 4. kez aday olarak devam ettirmek istiyor. Sadettin Saran ise seçimi kazanması halinde kulüp tarihinin 38. başkanı olacak.

Haberler.com'a göre, başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri de açıklandı.

Ali Koç’un listesinde şu isimler yer alıyor:
Acar Sertaç Komsuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman.

Sadettin Saran’ın listesinde ise şu isimler bulunuyor:
Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz.

REKOR KATILIM BEKLENİYOR

Kongreye rekor katılım bekleniyor. Bugüne kadar Fenerbahçe tarihindeki en yüksek katılım 2024’te 27 bin 489 kişi ile gerçekleşmişti. Bu seçimde 35 bin civarında üyenin oy kullanması öngörülüyor.

Daha önce 2018, 2021 ve 2024 olağan kongrelerini kazanan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, görev süresinde ilk kez olağanüstü kongre kararı aldı. Koç, yeniden seçilerek projelerini sürdürmek isterken, Sadettin Saran ise değişim vurgusuyla üyelerin karşısına çıktı.

Kongrenin sonunda açıklanacak sonuç, Fenerbahçe tarihinde yeni bir dönemi başlatacak. Eğer Sadettin Saran kazanırsa sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı olacak.

Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı? İşte 21 Eylül 2025 akaryakıt fiyat listesiBenzin, Motorin ve LPG'de zam var mı? İşte 21 Eylül 2025 akaryakıt fiyat listesiEkonomi
Vergi yükü vatandaşa kaldı: Gelirlerin yüzde 85’ini dar gelirliler ödüyorVergi yükü vatandaşa kaldı: Gelirlerin yüzde 85’ini dar gelirliler ödüyorEkonomi
fenerbahçe ali koç saadettin saran
Günün Manşetleri
Kadınlara onayları dışında erken doğum yaptırıldı
Marketler pazar günü kapalı mı olacak?
CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı başladı
"25 Eylül’de Trump ile görüşeceğim"
8 ilde görev değişimi! Yeni başkanlar kim olacak?
Başkan yardımcısına ev hapsi kararı verildi
Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı!
112 kişiyi dolandıran çete çökertildi
Can Holding soruşturmasında son durum
İstanbul ve Mersin operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den turuncu alarm! Meteoroloji’den turuncu alarm!
Güncel altın fiyatları 21 Eylül 2025 Güncel altın fiyatları 21 Eylül 2025
Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı? Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı?
Vergi yükü vatandaşa kaldı! Vergi yükü vatandaşa kaldı!
8 milyon vatandaş orduya yazıldı! 8 milyon vatandaş orduya yazıldı!