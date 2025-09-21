Oy verme işlemi başladı! Fenerbahçe’de yeni başkan belli oluyor

Fenerbahçe’nin yeni başkanını belirleyecek olağanüstü seçim, eski Kenan Evren Lisesi arsasında inşa edilen Chobani Stadı’nda gerçekleştiriliyor. Genel kurulda aidatlarını yatıran üyeler, 50 sandıkta oy kullanıyor. Oy verme işlemi saat 17.00’de sona erecek. Sandıklar toplu olarak açılacak ve oy sayımının ardından Genel Kurul Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu, kazananı açıklayacak.

KOÇ VE SARAN KARŞI KARŞIYA

Seçimde mevcut başkan Ali Koç ile iş insanı Sadettin Saran yarışıyor. Ali Koç, 2018’den bu yana sürdürdüğü başkanlık görevini 4. kez aday olarak devam ettirmek istiyor. Sadettin Saran ise seçimi kazanması halinde kulüp tarihinin 38. başkanı olacak.

Haberler.com'a göre, başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri de açıklandı.

Ali Koç’un listesinde şu isimler yer alıyor:

Acar Sertaç Komsuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman.

Sadettin Saran’ın listesinde ise şu isimler bulunuyor:

Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz.

REKOR KATILIM BEKLENİYOR

Kongreye rekor katılım bekleniyor. Bugüne kadar Fenerbahçe tarihindeki en yüksek katılım 2024’te 27 bin 489 kişi ile gerçekleşmişti. Bu seçimde 35 bin civarında üyenin oy kullanması öngörülüyor.

Daha önce 2018, 2021 ve 2024 olağan kongrelerini kazanan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, görev süresinde ilk kez olağanüstü kongre kararı aldı. Koç, yeniden seçilerek projelerini sürdürmek isterken, Sadettin Saran ise değişim vurgusuyla üyelerin karşısına çıktı.

Kongrenin sonunda açıklanacak sonuç, Fenerbahçe tarihinde yeni bir dönemi başlatacak. Eğer Sadettin Saran kazanırsa sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı olacak.