Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme! Liderler Kazakistan'da bir araya geldi

Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye katılmak ve bazı temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

ERDOĞAN, PUTİN'İ TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin basına açık kısmında konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan yaptığı konuşmada, "Dostumla, uzun bir süredir görüşemedik. Telefon diplomasisiyle görüşmelerimiz oldu ama bu arada arkadaşlarımız sürekli irtibat halindeydi. İçişleri, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarımız irtibatlarını sürekli sürdürdüler." dedi.

Türkiye ile Rusya'nın birlikte Akkuyu Nükleer Santrali'ni yaptığını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

- Tabii bütün arzumuz onu bir an önce devreye almak, bitirebilmek. Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. Bu konuda ciddi adımlar atabileceğimize inanıyoruz. Bu konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız muhatabıyla görüşmelerini sürdürüyor. Bu görüşmelerle birlikte de tabii bu arada özellikle BOTAŞ ve Gazprom arasındaki ilişkiler samimi bir havada devam ediyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi yani, 55 milyar dolarlık bu hacim bizim için çok çok önemli değil. Bizim hedefimiz 100 milyar doları yakalamaktı. Bu 100 milyar dolara ulaşabileceğimize inanıyorum. Bu konuda böyle bir potansiyele de sahibiz.

Turizm noktasında yaklaşık 7 milyon Rus turistin Türkiye'ye gelmesinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

- Rus turistlerin Türkiye'de ağırlanması önem arz ediyor. Bu konudaki samimiyetimiz aynı kararlılıkla devam ediyor. Bunu aynı şekilde devam ettireceğiz. Yeter ki Rus turistler Türkiye'den memnun kalsınlar. Destinasyon olarak iyiyiz, güçlüyüz, bunu aynı şekilde de devam ettireceğiz. Rusya-Türkiye arasındaki bu sıcak ilişkinin ötesinde tabii, ben sizleri de en kısa zamanda ülkemde ağırlamayı bekliyorum.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye muhakkak geleceğini dile getirdi.

"RUSYA İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER ADIM ADIM İLERLİYOR"

Görüşmenin basına açık kısmında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de konuşma gerçekleştirdi.

Vladimir Putin, Erdoğan ile görüşmekten memnuniyetini dile getirerek, "Sizinle sürekli temas halindeyiz, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerdeki durum, bölgedeki ve dünyadaki durum hakkında düzenli olarak görüş alışverişinde bulunuyoruz. Ancak uzun zaman görüşemedik. Görüşmemizden memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

İkili ilişkilere değinen Putin, "Dünyadaki tüm zorluluklara rağmen Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım ilerliyor. Geçen birkaç ayda ikili ticaret hacminde küçük bir düşüş kaydedildi ancak yine de oldukça yüksek seviyede, 55 milyar dolar civarında." dedi.

Putin, Türkiye ile ortak projelere ilişkin, "Stratejik projelerimizi planlı şekilde hayata geçiriyoruz. Yeni projeler de planlanıyor. Bundan ve geçen yıl yaptığımız çalışmalarımızın sonuçlarını değerlendirmek, yakın gelecekte atacağımız adımları belirlemek için sizinle bir araya gelmekten mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Türkiye arasında turizm alanındaki ilişkilere de değinen Putin, "Geçen yıl 6,3 milyon Rus turist Türkiye'yi ziyaret etti, turizmde rekor kırdık. Vatandaşlarımıza Türkiye'de sağladığınız elverişli şartlar için size teşekkür etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra Erdoğan ile Putin arasındaki görüşme basına kapalı olarak devam etti. Erdoğan ve Putin'in basına kapalı gerçekleşen görüşmesi 1 saat sürdü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.