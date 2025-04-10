Erdoğan, İmralı Heyetiyle Beştepe’de görüştü

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yer aldığı heyet, sabah saatlerinde TBMM’den ayrılarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne ulaştı. Görüşme saat 13.30’da başladı.

Görüşmede, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala da hazır bulundu.

Toplantıda, Öcalan’ın olası silah bırakma çağrısı ve sürece dair gelişmelerin ele alındığı değerlendiriliyor. Görüşmenin ardından DEM heyetinin dördüncü kez İmralı’ya gitme ihtimali gündemde.

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