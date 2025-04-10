MSB: 2025 başından bu yana 555 terörist etkisiz hale getirildi

MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı’nda, 2’nci İnönü Zaferi'nin 104. yıl dönümü ve 1953’te Çanakkale’de batan Dumlupınar Denizaltısı’nda şehit olan 81 denizci anıldı. 4 Nisan’da tarihte ilk kez 12 denizaltının katılımıyla Çanakkale Boğazı’nda geçiş töreni düzenlendi, Barbaros Şehitliği’nde anma etkinliği gerçekleştirildi.

Son iki haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 209 kişi yakalandı, 4.043 kişi ise sınırı geçemeden engellendi. Yılbaşından bu yana toplamda 1.372 kişi yakalanırken, 21.358 kişinin geçişi engellendi. Ayrıca 10 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

MSB, 4 Nisan 1949'da kurulan NATO’nun 76. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye’nin İttifak’a katkılarının süreceği vurgulandı. Açıklamada ayrıca 107 yıl önce Azerbaycan’da hayatını kaybedenler anıldı, Anadolu Ajansı'nın 105’inci ve Türk Polis Teşkilatının 180’inci kuruluş yıl dönümleri kutlandı.

Savunma Bakanı, 29-30 Mart’ta Çanakkale’de Mehmetçiklerle bayramlaştı, Deniz Müzesi ve Barbaros Şehitliği’ni ziyaret etti. 4-9 Nisan tarihleri arasında Libya, İtalya, ABD, Pakistan’dan üst düzey temaslar gerçekleştirildi. Bakan, bugün Cumhurbaşkanı ile Endonezya lideriyle yapılacak görüşmeye katılacak; yarın Antalya Diplomasi Forumu’nda yer alacak.

Son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri; İspanya, Mısır, İtalya, ABD, Almanya, Romanya ve Kuzey Makedonya dahil birçok ülkede tatbikatlara katıldı. Tatbikatlarda toplamda binlerce personel görev aldı. TSK unsurları, NATO sertifikasyonundan başarıyla geçti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Dragoneye-2 Termal Kamera, Zırhlı Akaryakıt Tankeri ve Orta Menzilli Modern Tanksavar Füzesi envantere alındı. Ayrıca MKE AŞ ile Kuzey Makedonya’da stratejik iş birliği anlaşması imzalandı. Kırıkkale'deki 818 milyon dolarlık mühimmat yatırımıyla MKE, savunma alanında Türkiye’nin en büyük yatırımcısı oldu.

MSB, 2025 yılı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için askeri öğrenci tercih sürecinin 18 Nisan’a kadar devam edeceğini duyurdu. Kariyer fuarlarına katılım sağlanacağı belirtildi.