Eski bakanın oğluna anneannesini öldürmekten müebbet! Gerekçeli karar açıklandı

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener’e verilen müebbet hapis cezasının gerekçesini açıkladı. Kararda, sanığın akıl sağlığına dair herhangi bir rahatsızlık bulgusuna rastlanmadığı ve suçun “doğrudan kastla” işlendiği belirtildi.

31 Temmuz 2014’te yaşanan olayda, Bedirhan Şener’in, anneannesi Leyla Çetiner’i evinde silahla öldürdüğü tespit edilmişti. Olay sırasında annesi Berrin Şener de evde bulunuyordu.

KAPIDA KARŞILADI, SİLAHI ATEŞLEDİ

Mahkeme kararına göre, anneanne Leyla Çetiner ve anne Berrin Şener, Bedirhan Şener ile görüşmek üzere sanığın evine gitti. Kapının açılmasıyla birlikte Şener, babası Abdüllatif Şener’e ait tabancayla ateş etmeye başladı. Anne Berrin Şener olay yerinden kaçarak kurtulurken, 9 kurşun isabet eden Leyla Çetiner hayatını kaybetti.

Adli Tıp raporunda, maktulün ölümüne kafa ve vücut bölgesine isabet eden mermilerin neden olduğu ve iç-dış kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

MAHKEME: CEZAİ EHLİYETİ TAM

Duruşmalarda sanık avukatları, Bedirhan Şener’in akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürerek ceza indirimi talep etti. Ancak mahkemeye sunulan farklı tarihlerdeki Adli Tıp Kurumu raporları, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunu ortaya koydu.

Gerekçeli kararda şu ifadeler yer aldı: "Sanık Şener'in tabancayla, maktulün vücuduna çok yakın mesafeden ateş ederek mermilerin Çetiner'in hayati bölgelerine isabet etmesi sebebiyle ölümün gerçekleştiği ve bu haliyle sanığın maktulü öldürmeye yönelik eylemdeki kastının 'doğrudan kast' ile olduğu tespit edilmiştir. Her ne kadar sanık ve müdafilerinin sanığın anneannesini öldürmeye yönelik kastının olmadığını ateş etme eylemlerinin boşluğa karşı gerçekleştirdiğini ve olay anında etkisinde bulunduğu ruhsal rahatsızlığı nedeniyle ateş ettiği kişinin anneannesi olduğunu bilmediğini savunsalar da dosya kapsamındaki raporlarla da sabit olacağı üzere, sanığın suç tarihinde cezai ehliyetinin tam olması, sanığın ateş ettiği yönündeki ikrarı, mağdurun beyanlarını tüm dosya kapsamındaki uzmanlık raporları bütün olarak değerlendirildiğinde sanığın maktule yönelik 'üst soydan akrabaya karşı kasten öldürme' eylemini kasten gerçekleştirdiği belirlenmiştir."

ANNEDEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇU: BERAAT

Sanığın, annesi Berrin Şener’i de öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle açılan davada ise beraat kararı verildi. Mahkeme, Bedirhan Şener’in annesini özellikle hedef aldığına dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığına hükmetti. Bu nedenle “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi doğrultusunda beraat kararı verildi.

Mahkeme, Bedirhan Şener’i anneannesi Leyla Çetiner’i “üst soydan akrabaya karşı kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca “ruhsatsız silah bulundurma” suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.