AFAD 31 ili uyardı: kar, fırtına ve sel riskine dikkat

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. İç Anadolu'nun doğusunda ise çarşamba öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Gece saatlerinde ise bu yağışların karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği tahmin ediliyor.

Perşembe sabah saatlerine kadar Niğde genelinde, Kayseri ve Sivas'ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Doğu Karadeniz'de çarşamba sabah saatlerinden itibaren Ordu genelinde, Tokat’ın kuzey ve doğusunda, öğleden sonra ise Giresun, Trabzon, Rize çevreleri ile Gümüşhane’nin kuzeyi ve Artvin’in batısında kuvvetli yağışlara dikkat çekiliyor. Kıyı kesimlerde yerel kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor."

Açıklamada, ilgili valiliklere gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı, Hakkari ve Van'da yaşayan vatandaşlara ise SMS yoluyla uyarı gönderildiği aktarıldı.

AFAD, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan bölgelerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, yetkili mercilerin uyarılarını mutlaka dikkate almalarını önemle hatırlattı.