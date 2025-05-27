Erdoğan’a hakaret davası sonuçlandı: Karamollaoğlu 70 bin TL ödeyecek
Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi, Karamollaoğlu’nun 22 Şubat 2024’te bir televizyon kanalındaki açıklamaları nedeniyle Erdoğan’a 70 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama
yaptı. Aydın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Temel Karamollaoğlu’nun 22 Şubat 2024’te bir televizyon programında, Sayın Cumhurbaşkanımızı ‘Rahmetli Necmettin Erbakan’ı hapse attırmaya çalışmakla ve evini polisle kuşatarak itibarsızlaştırmakla’ itham etmesi üzerine açtığımız davada mahkeme, Sayın Cumhurbaşkanımız lehine 70 bin TL manevi tazminata karar verdi."
Kaynak: Anadolu Ajansı