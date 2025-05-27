Gazze’de yıkım sürüyor: Can kaybı 54 bin 56’ya yükseldi

İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 79 artarak 54 bin 56’ya yükseldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gazze’de yıkım sürüyor: Can kaybı 54 bin 56’ya yükseldi
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze'deki hastanelere 79 cenaze ve 163 yaralının ulaştığı belirtildi.

İsrail ordusunun, 19 Ocak’ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart’tan bu yana sürdürdüğü saldırılarda ise 3 bin 901 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 bin 88 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı 54 bin 56'ya, yaralı sayısı ise 123 bin 129'a ulaştı. Enkaz altında hâlâ binlerce cansız bedenin olduğu bildiriliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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