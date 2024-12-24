Erdoğan'dan Aliyev'e doğum günü tebriği

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i aradı. Erdoğan, Aliyev'in doğum gününü kutlayarak, başarı ve sağlık diledi.

Sude İnak Sude İnak
Erdoğan'dan Aliyev'e doğum günü tebriği
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum günü dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i tebrik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, telefon açarak doğum gününü kutladığı Aliyev'e başarı ve sağlık diledi.

Aliyev de gösterdiği ilgi ve doğum günü tebriği için Erdoğan'a teşekkür etti.

Erdoğan, Azerbaycan'ın Gelişen 8 Ülke Teşkilatına (D-8) üye olması nedeniyle kutlarken Aliyev de bu konuda Türkiye'nin desteği için teşekkürlerini belirtti.

Suriye'de (Beşşar) Esed rejiminin devrilmesinin ardından kaydedilen olumlu gelişme memnuniyetle not edilirken Suriye'nin sosyal ve ekonomik kalkınması için ortak çaba gösterilmesi üzerinde mutabakata varıldı.

Liderler, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin her alanda başarılı bir şekilde gelişmeye devam edeceğine duydukları güveni dile getirerek işbirliği ve gelecekteki temasları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreci ve bölgesel güvenlik konuları da ele alındı.

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