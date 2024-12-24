MEB ve HÜDA-PAR Vakfı iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

DMM, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, 'MEB, HÜDA-PAR yanlısı vakıfla protokol imzaladı, HÜDA-PAR'lılar okullarda ders anlatacak' iddiası doğru değildir. İlgili vakfın okullarda derslere girerek eğitim vermesi gibi bir durum söz konusu değildir. Milli Eğitim Bakanlığı, bir vakıf ile yalnızca 1 yıl süreyle, ders saati dışında, veli iznine bağlı ve gönüllülük esasına dayalı olarak, isteyen okullarda yarışma düzenlemeye yönelik bir protokol imzalamıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemelidir.”