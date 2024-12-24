ABD’de ulaşım krizi: American Airlines tüm seferlerini durdurdu

ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) internet sitesinde yer alan açıklamada, aksaklığın nedeni belirtilmezken olayla ilgili detay paylaşılmadı.

Şirket hisseleri, olayın duyurulmasının ardından borsa açılış öncesinde %3.8 değer kaybetti.

Bir yolcunun sosyal medya platformu X üzerinden uçuşların ne zaman başlayacağına ilişkin sorusunu yanıtlayan şirket, "Şu anda kesin bir zaman veremiyoruz, ancak sorunu en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

FAA ise olayla ilgili sorulara herhangi bir yanıt vermedi.