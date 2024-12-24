ABD’de ulaşım krizi: American Airlines tüm seferlerini durdurdu

American Airlines, yaşanan teknik bir aksaklık nedeniyle ABD genelindeki tüm uçuşlarını geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
ABD’de ulaşım krizi: American Airlines tüm seferlerini durdurdu
Yayınlanma:

ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) internet sitesinde yer alan açıklamada, aksaklığın nedeni belirtilmezken olayla ilgili detay paylaşılmadı.

Şirket hisseleri, olayın duyurulmasının ardından borsa açılış öncesinde %3.8 değer kaybetti.

Bir yolcunun sosyal medya platformu X üzerinden uçuşların ne zaman başlayacağına ilişkin sorusunu yanıtlayan şirket, "Şu anda kesin bir zaman veremiyoruz, ancak sorunu en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

FAA ise olayla ilgili sorulara herhangi bir yanıt vermedi.

Serdar Ortaç mahkemede aylık gelirini itiraf ettiSerdar Ortaç mahkemede aylık gelirini itiraf ettiMedya
Gazze'de can kaybı 45 bin 338’e yükseldiGazze'de can kaybı 45 bin 338’e yükseldiGündem
abd uçak krizi
Günün Manşetleri
Çevreyi kirletenlere rekor cezalar
Gazze'de can kaybı 45 bin 338’e yükseldi
Cuma günü bu illere lapa lapa kar yağacak!
"Türkiye’nin Geleceği Suriye’nin Kuzeyinde ve Büyük Kentlerimizde"
O tarihte belli olacak
Bakan Yerlikaya, son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısını duyurdu
Yeni asgari ücret bu hafta açıklanıyor
Meteoroloji’den 11 şehre uyarı
FETÖ'cü Cemal Türk yakalandı
Balıkesir'de patlama: Can kaybı ve yaralılar var
Çok Okunanlar
Emeklilere yılbaşı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevabı Emeklilere yılbaşı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevabı
Meteoroloji’den 11 şehre uyarı Meteoroloji’den 11 şehre uyarı
İhtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu: İhtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu:
Cuma günü bu illere lapa lapa kar yağacak! Cuma günü bu illere lapa lapa kar yağacak!
Meteoroloji'den 31 şehir için sarı ve turuncu kodlu uyarı Meteoroloji'den 31 şehir için sarı ve turuncu kodlu uyarı