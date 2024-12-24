Serdar Ortaç mahkemede aylık gelirini itiraf etti

Duruşmaya avukatıyla katılan Ortaç, suçlamaları reddederken, aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu belirtti.

Duruşmada, aynı suçtan yargılanan ve 30 Aralık’ta hâkim karşısına çıkacak olan Mehmet Ali Erbil de tanık olarak hazır bulundu ancak mahkeme Erbil’i dinlemeyi reddetti.

Savunmasında Malta'da bir etkinlik için davet aldığını belirten Ortaç, şunları söyledi:

"Malta'da bir açılışa katıldım ve havaalanında beni daha önce tanımadığım iki kişi karşıladı. Etkinlik sırasında röportaj yapıldı ve şahsi telefonla bir yayın açıldı. Daha sonra bu videonun benim iznim olmadan bir internet sitesinde yayınlandığını öğrendim. O sırada, yanımdaki kişilerin tişörtlerinde bir kumar sitesinin ismi yazdığını fark ettim ancak iş işten geçmişti."

Mahkeme, tanıkların dinlenmesi ve diğer delillerin incelenmesi için davayı ileri bir tarihe erteledi.