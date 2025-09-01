Erdoğan’dan Dünya’ya mesaj: “Bebeklerin açlıktan öldüğü vahşet durmalı”

Gazze’de yaşanan insani trajediye dikkat çeken Erdoğan, uluslararası topluma sert eleştiriler yöneltti.

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Gazze’de 63 bin kişi katledildi. Başımızı iki elimizin arasına alıp düşünmeliyiz. Bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur ve olamaz.”

BM’ye çağrı: Küresel adaletin temsilcisi olmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin halkının yıllardır maruz kaldığı zulme karşı Birleşmiş Milletler’in daha etkin bir rol üstlenmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Filistin halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında BM’yi küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmek hepimizin mesuliyetidir.”

Bölgesel barış ve işbirliği mesajı

Erdoğan, Güney Kafkasya ve Orta Asya’da barış, istikrar ve refah için atılan adımlardan memnuniyet duyduklarını belirtti. Suriye konusunda ise, ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının Türkiye için öncelik olduğunu vurguladı.

“Suriye’nin ayağa kaldırılması için sağlayacağımız destek bölgemizin yararınadır. Suriye’nin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü girişimin karşısında olmayı sürdüreceğiz.”

İklim değişikliği ve enerji güvenliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 2025 yılında BM İklim Değişikliği Konferansı’na ev sahipliği yapmak için hazırlıklarını sürdürdüğünü açıkladı. Ayrıca enerji güvenliği projelerinde işbirliklerinin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Son olarak, Türkiye’nin vizyonunu “tüm ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde sorunların çözülmesi” olarak özetleyen Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü ile ilişkileri güçlendirme hedefini vurguladı.