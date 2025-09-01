Bin 250 dolandırıcı site kapatıldı: Örgüt elebaşı tutuklandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı operasyonda, örgütün elebaşı Ö.Ş. yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstihbari çalışmalar sonucunda vatandaşların finansal güvenliğini tehdit eden organize bir dolandırıcılık ağı ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemelerde şebekenin:

Kişisel bilgileri kullanarak sahte işlemler yaptığı,

Özel yazılımlar aracılığıyla e-ticaret sitelerine otomatik sahte ilanlar yüklediği,

Sahte dekont ve faturalarla güven duygusu oluşturarak mağdurları dolandırdığı belirlendi.

Ayrıca, ilanları ziyaret eden kullanıcıların IP adresi, konum bilgileri ve çevrim içi hareketlerinin kayıt altına alındığı da tespit edildi.

SİTELER ERİŞİME KAPATILDI

Soruşturma sürecine Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da dahil edildi. USOM’un teknik desteğiyle şebekenin kullandığı dijital altyapı çökertilirken, MASAK’ın çalışmaları sonucunda örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiği ortaya çıkarıldı.

Elde edilen bulgular doğrultusunda yaklaşık bin 250 internet sitesi erişime kapatıldı. Şebekenin lideri Ö.Ş. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İncelemeler, söz konusu şebekenin yalnızca bireysel mağduriyetler oluşturmadığını, aynı zamanda ekonomik düzeni hedef alarak ulusal güvenliği tehdit eden bir boyuta ulaştığını ortaya koydu. Operasyon, MİT’in yasa dışı siber faaliyetlere karşı doğrudan ve etkin bir rol oynadığını bir kez daha gözler önüne serdi.