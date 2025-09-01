Antalya’da feci olay: Evde anahtarını unutan genç antrenör hortumla balkona inerken hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde futbol okulu işletmecisi ve amatör takım teknik direktörü Alperen Coşar (43), evde unuttuğu anahtar nedeniyle dairesine giremeyince çatıdan hortumla balkona inmeye çalıştı. Hortumun kopmasıyla 3 katlı apartmanın çatısından beton zemine düşen Coşar, yaşamını yitirdi.

Olay, Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi 1044 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evden ayrılırken anahtarını içeride unutan Alperen Coşar, gece geç saatlerde geri döndüğünde kapıyı açamayınca apartmanın çatısına çıktı. Çatıdaki güneş enerjisi paneline bağladığı hortum yardımıyla 3. kattaki balkonuna inmeye çalışan Coşar, hortumun kopmasıyla dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Sabah saatlerinde komşuların ihbarı üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Coşar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Coşar’ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Alperen Coşar’ın, uzun yıllar çeşitli kulüplerde amatör olarak futbol oynadığı öğrenildi. Futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlük ve teknik direktörlük kurslarını tamamlayan Coşar, uzun süredir Manavgat Beşiktaş Futbol Okulu işletmeciliğini yapıyordu. Ayrıca 2. Amatör Küme’de mücadele eden Manavgat Hisar Gençlik ve Spor’un teknik direktörlüğünü yürütüyordu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

