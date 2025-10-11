Erdoğan’dan Gazze mesajı: “Gazze’ye önce ben gideceğim!”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Karadeniz ziyaretleri kapsamında katıldığı AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.

İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Erdoğan, Gazze’deki ateşkes sürecine ilişkin Türkiye’nin rolünü anlattı. Erdoğan, konuşması sırasında salondan yükselen “Reis bizi Gazze’ye götür” sloganına, “Gazze’ye önce ben gideceğim, sonra siz” sözleriyle yanıt verdi.

“TÜRKİYE DİPLOMASİ TRAFİĞİ YÜRÜTTÜ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de sağlanan ateşkesin Türkiye’nin yoğun diplomatik çabaları sonucu gerçekleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Gazze ile ilgili yüreklere su serpen haberi aldık. Bizim de dahil olduğumuz ateşkes görüşmesinde Hamas ile İsrail arasında mutabakat sağlandı. Unutmayın Türkiye, Türkiye'den çok daha büyüktür. Türkiye'nin itibarı, gücü, sözünün ağırlığı, ekonomisinin de nüfusunun da topraklarının da çok çok ötesindedir.”

Türkiye’nin Filistin halkının yanında olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Türkiye yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Filistin'i Filistinlileri selamlıyorum. Gazzeli masumları sevindiren her adım bizim için de makbuldür.” dedi.

“İSRAİL SALDIRGAN POLİTİKALARINA SON VERMELİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in bölgede barış için üzerine düşeni yapması gerektiğini belirterek, “İsrail saldırgan politikalarına tamamen son vermeli. İsrail hükümeti attığı imzanın arkasında durmalı, tehdit politikalarından vazgeçmelidir. Filistin'e tüm gücümüzle sahip çıkacağız. Bize milletimizle birlikte mazlumların hayır duaları yeter.” ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, ateşkes sürecinde dünya liderlerinin desteğine de değindi. “Amerikan Başkanı Sayın Trump ile kardeş ülkelerimiz Mısır ve Katar liderlerinin müzakerelere verdiği desteğe de dikkat çektim.” sözleriyle uluslararası dayanışmayı vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede kalıcı barışın yolunun iki devletli çözümden geçtiğini ifade ederek şunları söyledi: “İki devletli çözüm, bölgemizde kalıcı barışın anahtarıdır. İki devletli yapının; Müslüman, Hristiyan ve Musevisiyle bölgedeki tüm halklar için en hayırlı yol olduğuna inanıyoruz. Biz, dün olduğu gibi bugün de bu yolda kararlılıkla yürüyoruz.”

“EKONOMİDE HAYAT PAHALILIĞINI ÇÖZME GAYRETİNDEYİZ”

Erdoğan, konuşmasında Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. “İçerde ekonomide hayat pahalılığının çözmenin yanı sıra ülkemizi terör belasından kurtarma gayretindeyiz. Enflasyon düşmeye devam ediyor.” sözleriyle ekonomik mücadeleye dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı, Merkez Bankası rezervlerindeki artışı da paylaşarak, “Bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. 183 milyar dolar Merkez Bankası rezervi artış trendini sürdürüyor.” dedi.

“ANA MUHALEFET YALANLARIN ALTINDA EZİLDİ”

Konuşmasında muhalefeti de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı’nın son açıklamalarına değinerek şunları söyledi: “Müzmin muhalifler korosu Türkiye'nin başarılarına karalar çalıyor. CHP Genel Başkanı ABD ziyaretiyle ilgili bir sürü yalan savurdu. Kirli siyasete Gazze'yi bile alet etti. Mahcup olan, yalanı elinde patlayan kendisi oldu.”

Erdoğan, baklava kutularında çıkan paralarla ilgili tartışmalara atıfta bulunarak, “Baklava kutularından çıkan avrolar sonrası kumpas iddiasını ispat edemediği gibi burada da söylediği yalanların altında ezildi. Ana muhalefetin saldırılarının hedefinde sadece biz yokuz, bizimle çay sohbetini paylaşanlar da aynı saldırılara uğruyor.” sözlerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin son dönemdeki tutumlarını da eleştirerek şu ifadeleri kullandı: “Meclis açılışı sonrası yaşananları hep beraber takip ettik. Topyekün bir linç furyası başlattılar. Fotoğraf karesinde olan genel başkanlara ağız dolusu hakaretler savurdular. Son genel seçimlerde beraber miting yaptıkları ittifak ortaklarını bile azgınlıklarıyla çileden çıkardılar.”

Sözlerini sert bir uyarıyla sürdüren Erdoğan, “Elimizi vicdanımıza koyup cevap verelim; sadece bir fotoğraf karesinden dolayı ittifak ortağına bunları yapanlar ellerine güç geçince bu millete ne yapmaz. Bunlara güven olur mu? Bunların sözlerine itibar edilmez. Allah bu milleti CHP zihniyetine bırakmasın diyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını partililere hitaben duygusal bir mesajla tamamladı: “Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Rize teşkilatımıza yürekten inanıyor ve güveniyorum.”