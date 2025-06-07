Erdoğan'dan Özel’e Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evinde elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla aradı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Erdoğan'dan Özel’e Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun telefonu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evinde elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla aradı.

Alınan bilgilere göre, Erdoğan görüşmede, dün gece yaşanan olay sonrası Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

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