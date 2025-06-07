Vatan Partisi’nden veda: Barbaros Bahçelioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Vatan Partisi Kitle Örgütleri Bürosu Başkanı, diş hekimi ve devrimci kimliğiyle tanınan Barbaros Bahçelioğlu, Kurban Bayramı'nın birinci gününde yaşamını yitirdi.

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 Bahçelioğlu, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Silivri Ali Paşa Mezarlığı’na defnedildi.

Vatan Partisi’nden veda: Barbaros Bahçelioğlu son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 1

Cenaze törenine Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Bahçelioğlu’nun ailesi, yol arkadaşları ve mücadele arkadaşları katıldı. Törende duygu dolu anlar yaşandı.

Doğu Perinçek, mücadele arkadaşını şu sözlerle andı:

“Muhteşem bir insandı. İyilikseverliği, paylaşma duygusu, insanların yardımına koşması ve herkese şifa dağıtmadaki örnekliğiyle tanınırdı.”

Parti yöneticileri de Bahçelioğlu’nun yaşamını ve mücadelesini anlattı.

“Değerli, faziletli bir arkadaşımızdı. Kimseyi kırmayan, paylaşan, dayanışmacı bir ruhtu. Bilinçlerimizde sonsuza kadar yaşayacak.”

Üniversite yıllarından itibaren “Tam Bağımsız Türkiye” mücadelesinde aktif rol alan Bahçelioğlu, özellikle “parasız sağlık ve parasız eğitim” talebinin kararlı bir savunucusuydu.

“Hayatını çok sevdiği partisine adadı. Türkiye’nin tam bağımsızlığı ve emekçilerin aydınlık bir ülkede yaşaması için gözünü kırpmadan mücadele etti.”

Vatan Partisi’nde 30 yılı aşkın süredir görev yapan Bahçelioğlu, görev aldığı her alanda çalışkanlığı ve fedakârlığıyla biliniyordu.

“Eğer şu an aramızda olsaydı, Ulusal Kanal kampanyasına nasıl katkı sunarım diye düşünürdü. Hep öncüydü.”

“Barbaros Hoca’nın hayatı örgütlü bir hayattı. Hasta yatağında bile partiyi düşünürdü. Beylikdüzü’nde dokunmadığı insan yoktu.”

“Engellilerin ve emekçilerin önünü açardı. Bir yerde sünnet mi var? Mutlaka gider, gönüllü olarak yapardı. Çok net ve mert bir insandı.”

Barbaros Bahçelioğlu, hem sağlık alanında hem de siyasi mücadelesiyle ardında unutulmayacak bir iz bırakarak sonsuzluğa uğurlandı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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