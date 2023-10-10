Erdoğan'ın Teklifine Özgür Bursalı'dan Tepki! Denge Politikası Türkiye'yi Çıkmaza Sokuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ve Filistin arasında yaşananlarla ilgili olarak, "Savaşın da bir adabı, ahlakı vardır. Taraflar buna riayet etmekle mükelleftir. Hep ifade ettiğimiz gibi, adil bir barışın kaybedeni olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının sonrasında kameralar karşısına geçti. Erdoğan, Filistin'in İsrail işgaline karşı verdiği direnişteki esir takasında arabulucu olmayı teklif etti. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak, tarafların talep etmesi halinde esir takası dahil her türlü arabuluculuğa hazır olduğumuzu belirtmek isterim." dedi.

AK Parti hükümetinin dış politika çıkmazına tepki Başkent Kulisi programına katılan, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'dan geldi.

- Şimdi siz Filistin İsrail arasında arabulucu olursanız taraf olmazsınız. Burada ya Filistin'den yana olursunuz ya da İsrail'den yana... Bunun arası deresi yok o kadar. Ama işte bugün sayın Cumhurbaşkanını görüyoruz Rusya'da yaptığı gibi maalesef Ukrayna politikasında yaptığı gibi Suriye politikasında ısrarla hatanın devam ettirildiği gibi şimdi İsrail ve Filistin savaşını değerlendirirken koskoca Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, "Biz arabulucu rolüne hazırız." diyor.

Bursalı, hükümetin arabuluculuk tavrıyla Türkiye'nin milli çıkarlarını da karşısına aldığına dikkat çekti.

- Hedef Türkiye Türkiye'nin bölünmesi, Türkiye'nin parçalanması. Şimdi siz burada arabulucu olursanız yarın İsrail yapacak kuvvetleri kalmadı, o ayrı mesele ama siz Türkiye'den yana taraf olmamış oluyorsunuz. Sadece Filistin'i karşınıza almıyorsunuz. Filistin'den yana tavrı almak Türkiye'den yana tavır almak diyorsunuz. Bu arabulucu tavrıyla Filistin'i de karşısına alır, Türkiye'nin menfaatlerini de karşısına alır.

Selçuk Bayraktar'ın ABD uçak gemisinde Amerikan generalleriyle verdiği poz da Bursalı'nın eleştirilerinin odağındaydı.

- Antalya açıklarına yanaşan Amerikan uçak gemisinde pozlar verirsek Amerikan generalleri ile Sayın Selçuk Bayraktar Filistin'e destek olamazsınız Rusya'yla da beraber olamazsınız bu sefer Türkiye'yi ateşe atarsınız.

"Filistin Bizden Açıklama Bekliyor"

Programın bir diğer konuğu Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz de AK Parti'nin Filistin politikasını eleştirdi.