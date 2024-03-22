Ergenekon hakimi Can Atalay'ı örnek gösterdi

Yargıtay'ın Can Atalay kararını hatırlatan Hüsnü Çalmuk, "Takdir görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Can Atalay kararıyla da bizim kararımız test edilmiştir ve sonuç lehimizedir" dedi.



Ergenekon davasına bakan eski hakimler Hasan Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk, Sedat Sami Haşıloğlu, Ercan Fırat, Fatih Mehmet Uslu, Nihat Topal ve eski savcılar Mehmet Ali Pekgüzel, Nihat Taşkın, Mehmet Murat Dalkuş’un da aralarında bulunduğu sanıkların yargılanmalarına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nde görülen duruşmada Hüsnü Çalmuk esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmasına devam etti. Çalmuk, İlker Başbuğ, İsmail Hakkı Pekin ve Hıfzı Çubuklu'nun tutuklanmasından sonra Genelkurmay Başkanlığı'nın kendilerinin taleplerine cevap verdiğini söyledi.

'TAKDİR GÖRMEMİZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Haklarındaki, Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay'ın milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmemesi yönündeki suçlamaya değinen Çalmuk, Yargıtay'ın Enis Berberoğlu ve Can Atalay kararlarını hatırlattı. Çalmuk, "Bizim kararımızdan 7 yıl sonra Yargıtay'ın verdiği Enis Berberoğlu kararı bire bir aynıdır ve doğrudur. Takdir görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Can Atalay kararıyla da bizim kararımız test edilmiştir ve sonuç lehimizedir." ifadelerini kullandı.

Emekli Albay Dursun Çiçek'in somut delillere dayanmadan tutuklanması ve tutukluluğuna devam kararları verilmesine ilişkin suçlamaya karşı irticayla mücadele eylem planının gerçek olduğu savunan Çalmuk bunlarla AK Parti'nin kapatılması için illegal faaliyetlerde bulunulduğu iddiasını tekrarladı.