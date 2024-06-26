Ergenekon kumpasçısı FETÖ'cü hakim savcılar için karar günü!

Ergenekon kumpası davasına bakan eski hakimler Hasan Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk, Sedat Sami Haşıloğlu, Ercan Fırat, Fatih Mehmet Uslu, Nihat Topal ve eski savcılar Mehmet Ali Pekgüzel, Nihat Taşkın, Mehmet Murat Dalkuş’un da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nde görülen duruşmada, sanıklardan Hüsnü Çalmuk ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanıklardan Mehmet Murat Yönder ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Önceki duruşmalara mazeretsiz katılmadığı için zorla getirilme kararı çıkarılan Mehmet Ali Pekgüzel ve Hasan Hüseyin Özese duruşmada yer almadı.

Duruşmada mahkeme başkanı, dava dosyasına eklenen belgelerin okunması ve sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından kararın saat 13.30'da açıklanacağını belirtti.

SANIKLARIN SON SÖZLERİ!

Son sözü sorulan Mehmet Murat Yönder, "Yazılı ve sözlü savunmalarımı tekrar ederim. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Hüsnü Çalmuk'un talebiyle ilgili ara karar veren mahkeme, SEGBİS kayıtlarının aleni olduğunu, çözümlerin anlamı bozucu nitelikte olmadığını belirterek Çalmuk'un talebinin esasa etkili olmadığına hükmetti. Son sözü sorulan Çalmuk ise şunları söyledi: "Adil yargılanma hakkım ihlal ediliyor. Bu ara karardan vazgeçilmesini istiyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde görev yapan birinci sınıf bir hakimim. Kimseden talimat almadım. Ergenekon davası sırasında bize sürekli 'AK Parti'nin hakimlerisiniz' denildi. Biz kimsenin hakimi olmadık. Ben dürüst bir hakimim ve doğru kararlar verdim. Verdiğim kararların arkasındayım."