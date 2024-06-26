Ergenekon kumpası davasında cezalar belli oldu!

Yargıtay'da görülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından biri olan "Ergenekon" davasında eski hakim ve savcılar Hasan Hüseyin Özese, Fatih Mehmet Uslu ve Nihat Topal'a 22 yıl 6'şar ay, Hüsnü Çalmuk'a ise 21 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Ergenekon kumpası davasında cezalar belli oldu!
Editör: Yağmur Biçen

ava, İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesinde görüldü. Duruşmada, tutuksuz sanık Hüsnü Çalmuk ile bazı müştekiler hazır bulunurken, başka suçtan tutuklu olan sanık Mehmet Murat Yönder ise cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlandı. Mahkeme, dava dosyasına gelen belgelerin okunmasının ardından cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı ve sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından karar verilmek üzere duruşmaya ara verildi. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, firari sanıklar ve diğer sanıklar hakkında ayrı ayrı kararlar aldı. Hasan Hüseyin Özese, Fatih Mehmet Uslu, Nihat Topal'a "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçundan toplam 22 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Hüsnü Çalmuk ise "terör maksadıyla zincirleme şekilde kişileri hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 21 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı ve "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mehmet Ali Pekgüzel, Mehmet Murat Dalkuş ve Mehmet Murat Yönder hakkında ise beraat kararı verildi. Mahkumiyet kararı verilen Hasan Hüseyin Özese, Fatih Mehmet Uslu, Nihat Topal ve Hüsnü Çalmuk'un tutuklanmasına karar verildi.

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