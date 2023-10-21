Ersin Tatar'dan Filistin Açıklaması!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin, "Gazze'de yaşanan acıların son bulmasını temenni ediyoruz." dedi.

Ersin Tatar'dan Filistin Açıklaması!
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Girne Amerikan Üniversitesinin (GAÜ) 2023-2024 Akademik Yılı açılış törenine katılan Tatar, öğrencilere ilk dersi verdi. Tatar derste, Filistin'de her gün gerçekleşen saldırı ve ölümlerin kendilerine Kıbrıs'ta geçmişte yaşananları bir kez daha hatırlattığını ifade ederek, Filistin'de olanların güvenlik, huzur ve barışın önemini bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

Gazze'de yaşanan çatışmalardan duyduğu büyük üzüntüyü dile getiren Tatar, "Gazze'de yaşanan acıların son bulmasını temenni ediyoruz. Umarım en kısa zamanda saldırılar, çatışmalar ve ölümler son bulur. En büyük temennimiz budur." ifadelerini kullandı. Açılış töreninde konuşan GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar da yakın coğrafyadaki savaşın bir an önce son bulmasını dileyerek, öğrencileri için başarı dolu bir dönem temennisinde bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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