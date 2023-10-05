Ersin Tatar'dan Gündem Yaratacak Açıklama! KKTC'nin Adından "Kuzey" Kelimesi Kalkıyor mu?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BengüTürk televizyonunda Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını değerlendirdi. Tatar, "Artık bu işin kuzeyi güneyi kalmamıştır. Kıbrıs Türk Devleti diyor ve bütün denizlerde hak iddia ediyoruz" ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kendilerine "Kıbrıs Cumhuriyeti" demesini hatırlattı. Tatar, Rum yönetiminin Kıbrıs Adası'nın tek hakimi gibi davrandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

- Sayın Bahçeli'nin dediği madem ki güneydeki devlet Kıbrıs Cumhuriyeti'dir ve bütün Ada'nın hükümetiymiş gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar; bizim kuzeydeki devlette artık federasyona hazır bir devlet değil. Çünkü artık iki devlet politikası yürütülmektedir. İki devlet politikasıyla da artık Kıbrıs Türk Devleti veya Kıbrıs Devleti artık o nasıl ifade edilecek, tartışılır. Ama netice itibarıyla bu işin kuzeyi güneyi kalmadı.

Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin isminden "kuzey" kelimesinin kaldırılabileceğini ifade etti. Tatar, şöyle konuştu:

- Madem ki sen Kıbrıs diyerek bütün Ada'nın yönetimi sendedir diye iddia ediyorsun. Ben de kuzey kelimesini kaldırıyorum. Artık Kıbrıs Türk Devleti diyorum ve bütün denizlerde de hak iddia edebiliyorum. Kuzey dediğinizde kendinizi kuzeye kapatıyorsunuz. Hâlbuki madem o Kıbrıs Cumhuriyeti biz de karşısında Kıbrıs Türk Devleti şeklinde bir tartışma belli ki şu anda başlamıştır. Onun için Sn. Devlet Bahçeli'ye bu anlamda, Kıbrıs'ı gündeme getirdiği için; konuşmasında inşallah 3 Kasım günü gözlemci üye olarak Kazakistan'daki toplantıya katılmamız, orada geçen 16 Mart Ankara'da olduğu gibi yine bizler de bu Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) içerisinde yerimizi alabilirsek o da elbette aşama aşama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hem görünürlüğünü hem tanınırlığını artıracak bir vesile olacaktır. Sn. Devlet Bahçeli'nin kendisine bir kez daha Kıbrıs'a önem verdiği için, Kıbrıs konusunu partisinin toplantısında bu şekilde gündeme getirdiği için ve bize her zaman olduğu gibi sahip çıktığı için, Kıbrıs Türk'üne değer verdiği için teşekkür ederim.