Erzincan'da göçük altında kaç kişi var? "Açıklanan rakamın 5 katı" iddialarına yanıt geldi!

Erzincan'ın İliç ilçesinde, altın madeninin geniş bir bölgeyi kapsayan yığın liç alanında toprak kayması yaşandı. Yaşanan afetin ardından, göçük altında kalanlara ulaşabilmek için bölgede geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

GÖÇÜK ALTINDA KAÇ KİŞİ VAR?

Erzincan'da yaşanan toprak kayması sonucu göçük altında kalan kişi sayısıyla ilgili bilgi kirliliği de oluştu.

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, "Erzincan'da göçük altında kalan madencilerin sayısı resmi rakamın beş katı" iddiası gündeme getirildi.

Söz konusu iddialarla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden (DMM) açıklama geldi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada söz konusu iddiaların doğru olmadığı ifade edilirken, açıklamada şunlar kaydedildi:

- Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Erzincan'da göçük altında kalan madencilerin sayısı resmi rakamın beş katı' iddiası doğru değildir. Erzincan İliç'teki altın madeni alanında yaşanan toprak kaymasının ardından yapılan sayımda, maden sahasında çalışan 667 işçiden 9'una henüz ulaşılamamıştır. Kayıp işçilerle ilgili arama kurtarma çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Erzincan'da maden ocağında toprak kayması sonucu ilk tespitlere göre 9 maden çalışanına ulaşılamadığını bildirmişti.