Erzincan'da toprak altındaki 2 işçinin daha naaşına ulaşıldı! İşçilerin kimlikleri belirlendi

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan işçilerden 2'sinin daha naaşına ulaşıldı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, ulaşılan cenazelerin Ramazan Çimen ve Kenan Öz'e ait olduğunu belirtti.

Erzincan'da toprak altındaki 2 işçinin daha naaşına ulaşıldı! İşçilerin kimlikleri belirlendi
Editör: Yasin Kerim Aşan
Son Güncelleme:

Erzincan'ın İliç ilçesinde, altın madeni sahasında 13 Şubat'da toprak kayması meydana gelmiş ve 9 işçi toprak altında kalmıştı. O tarihten bu yana devam eden arama çalışmaları neticesinde 5 Nisan'da ve 19 Nisan'da işçilerden Uğur Yıldız ve Adnan Keklik'in cenazesine ulaşılmıştı.

2 İŞÇİNİN DAHA NAAŞINA ULAŞILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İliç'te meydana gelen heyelanda, toprak altında kalan 9 işçiden 2'sinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi.

Bakan Alparslan Bayraktar, konuyla ilgili X sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bakan Bayraktar açıklamasında, "Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmalarında iki işçi kardeşimize daha ulaştık. Diğer 5 madencimize ulaşmak için de ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

CENAZELERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, ulaşılan cenazelerin Ramazan Çimen ve Kenan Öz'e ait olduğunu belirterek, aileye başsağlığı diledi.

Vali Hamza Aydoğdu, bölgedeki çalışmaların aralıksız sürdüğünü de ifade etti.

81 ilaç SGK'nin geri ödeme listesine eklendi! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı81 ilaç SGK'nin geri ödeme listesine eklendi! Bakan Vedat Işıkhan açıkladıSağlık

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Erzincan # İliç # toprak kayması # maden kazası
Çok Okunanlar
Meteoroloji İstanbul için uyarı yaptı! İşte 4 Mayıs 2024 İstanbul'un hava durumu
Meteoroloji İstanbul için uyarı yaptı! İşte 4 Mayıs 2024 İstanbul'un hava durumu
Öfke kalp krizini tetikliyor mu? Hızlı öfkelenenlere kötü haber
Öfke kalp krizini tetikliyor mu? Hızlı öfkelenenlere kötü haber
Beyaz Saray'dan Türkiye ile ilgili kritik açıklama
Beyaz Saray'dan Türkiye ile ilgili kritik açıklama
Öğrenciler Filistin için açlık grevine gitti!
Öğrenciler Filistin için açlık grevine gitti!
İsrail Türkiye'nin ticareti kesme kararına tepki gösterdi
İsrail Türkiye'nin ticareti kesme kararına tepki gösterdi
Öne Çıkanlar Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den kritik İran açıklaması! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den kritik İran açıklaması! Öfke kalp krizini tetikliyor mu? Hızlı öfkelenenlere kötü haber Öfke kalp krizini tetikliyor mu? Hızlı öfkelenenlere kötü haber