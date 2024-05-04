Erzincan'da toprak altındaki 2 işçinin daha naaşına ulaşıldı! İşçilerin kimlikleri belirlendi

Erzincan'ın İliç ilçesinde, altın madeni sahasında 13 Şubat'da toprak kayması meydana gelmiş ve 9 işçi toprak altında kalmıştı. O tarihten bu yana devam eden arama çalışmaları neticesinde 5 Nisan'da ve 19 Nisan'da işçilerden Uğur Yıldız ve Adnan Keklik'in cenazesine ulaşılmıştı.

2 İŞÇİNİN DAHA NAAŞINA ULAŞILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İliç'te meydana gelen heyelanda, toprak altında kalan 9 işçiden 2'sinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi.

Bakan Alparslan Bayraktar, konuyla ilgili X sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bakan Bayraktar açıklamasında, "Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmalarında iki işçi kardeşimize daha ulaştık. Diğer 5 madencimize ulaşmak için de ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

CENAZELERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, ulaşılan cenazelerin Ramazan Çimen ve Kenan Öz'e ait olduğunu belirterek, aileye başsağlığı diledi.

Vali Hamza Aydoğdu, bölgedeki çalışmaların aralıksız sürdüğünü de ifade etti.