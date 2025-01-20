Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı gözaltında

Erzincan'da, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlar ile kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

78 SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında bir araçta yapılan arama sonucunda 78 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ekipler, uyuşturucu madde bulunduran ve kullanan zanlılar C.Ö. ile E.Ö.'yü gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlarından işlem başlatıldı.