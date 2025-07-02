Erzurum’da suç operasyonu: 324 şüpheli yakalandı

Erzurum’da haziran ayı boyunca yapılan denetim ve operasyonlarda 176 binden fazla kişi sorgulandı, aranan 324 kişi gözaltına alındı. Emniyetin sıkı takibiyle kentte adeta suç temizliği yapıldı. Kontrollerde çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu da ele geçirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Erzurum’da suç operasyonu: 324 şüpheli yakalandı
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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, haziran ayında kent genelinde yürütülen kapsamlı güvenlik uygulamalarının bilançosunu açıkladı. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlar ve denetimlerde toplam 176 bin 149 kişi sorgulandı, bu kişilerden 324’ünün çeşitli suçlardan arandığı tespit edilerek gözaltına alındığı bildirildi.

TRAFİKTE DE SIKI DENETİM: 36 BİN ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Sadece kişi kontrolleriyle sınırlı kalmayan çalışmalarda, trafik ekipleri tarafından 36 bin 151 araç denetlendi. Kurallara uymayan sürücüler hakkında gerekli işlemler yapılırken, trafikte güvenliğin sağlanması amacıyla kontrollerin sürdüğü belirtildi. Kamu düzeninin sağlanması ve suçla mücadelede kararlılıkla yürütülen çalışmalar kapsamında 1154 umuma açık iş yeri, 1067 park ve bahçe ile 2 bin 58 metruk bina denetlendi. Bu alanlarda saklanan veya devamsız olan askerlerle ilgili denetimlerde 463 yoklama kaçağı da tespit edildi.

Operasyonlarda 6 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 42 bıçak, 100 fişek ve 4 kilo 254 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu malzemelere el konulurken, olaylarla ilgili soruşturmaların sürdüğü belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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