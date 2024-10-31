Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı
Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, savcılığın ardından sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklandı.
Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, savcılığın ardından sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklandı.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınmıştı.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Özer'in savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.
Özer hakkında, Diyarbakır Cezaevi'nde cezası kesinleşmiş PKK'lı hükümlüden ele geçirilen dokümanlarda adının geçmesi üzerine Temmuz 2023'te Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.