Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, savcılığın ardından sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı
Yayınlanma:

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, savcılığın ardından sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Özer'in savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Özer hakkında, Diyarbakır Cezaevi'nde cezası kesinleşmiş PKK'lı hükümlüden ele geçirilen dokümanlarda adının geçmesi üzerine Temmuz 2023'te Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiEsenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiGündem
Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı iddiasıEsenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı iddiasıGündem
esenyurt ahmet özer tutuklandı
Günün Manşetleri
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı
Cizre'de askeri araç kazası! 10 asker hastaneye kaldırıldı
IŞİD mensubu eylem hazırlığında yakalandı!
Direniş güçleri ağır darbeler vuruyor
DEM Parti Eş Genel Başkanı Cumhuriyet'i eleştirdi!
İran, İsrail'in saldırısındaki ABD detayını açıkladı
Bakan Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşıyla görüştü
TUSAŞ saldırısının yeni ayrıntıları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık mesajı
Erdoğan, açılım süreciyle ilgili Bahçeli'nin öncülüğüne dikkati çekti
Çok Okunanlar
Altında yükseliş sürecek mi? Kapalıçarşı esnafı açıkladı Altında yükseliş sürecek mi? Kapalıçarşı esnafı açıkladı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı
11 gündür kayıp olan Ayşenur bulundu! 11 gündür kayıp olan Ayşenur bulundu!
"İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes olabilir" "İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes olabilir"
Türkiye'den Rusya'ya 20 ton tereyağı sevkiyatı Türkiye'den Rusya'ya 20 ton tereyağı sevkiyatı