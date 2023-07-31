Esenyurt'ta tekel bayisi saldırısında yeni gelişme! Bakan Yerlikaya açıkladı

Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden iki kişi daha yakalandı. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan duyurdu.

Olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö.’den sonra T.Ö. ve A.Ö de yakalandı. Olayla ilgili şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya paylaşımda bulunan 35 bin 368 hesap arasından 9 bin 220 hesabın bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesap, 5 bin 136 hesabın FETÖ bağlantılı hesap ve 2 bin 898’nin ise PKK bağlantılı hesap olarak tespit edildiğini duyurdu.

Yerlikaya mesajında, "Olumsuz algı oluşturmak için boşuna çabalamayın. Güvenlik güçlerimiz toplum düzenini bozanları, suç işleyenler, hukuk önüne çıkartmaya kararlıdır" ifadesine yer verdi.