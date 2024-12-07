Eşine kızıp evi ateşe verdi: Olay hakkında yeni gelişmeler var!

Isparta’da gözü dönen bir şahıs eşine kızdıktan sonra evini ateşe verdi. Gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sude İnak Sude İnak
Eşine kızıp evi ateşe verdi: Olay hakkında yeni gelişmeler var!
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Yangın saat 14.30 sıralarında 2712 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet D., eşi Hülya A. ile tartışmasının ardından çocuğunun da bulunduğu evi ateşe verdi.

Alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin diğer katlara sıçramasını önledi. Yangında evde ciddi hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

 "TUTUKLANDI"

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Mehmet D., emniyetteki sorgusunda yangını kasten çıkardığını itiraf etti. Yapılan incelemede şahsın daha önce 8 ayrı suçtan kaydının bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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