Kara Kartal gücünü gösterdi: Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti

Beşiktaş, Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup ederek büyük bir derbi zaferine imza attı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede, Fenerbahçe'nin gol pozisyonlarını engelleyen Beşiktaş, maçın tek golünü 73. dakikada buldu ve derbiyi kazandı. Bu sonuçla Beşiktaş, 3 puan daha alarak 4. sıraya yükseldi, Fenerbahçe ise 5 maçlık galibiyet serisini kaybetti.

FENERBAHÇE MÜCADELEYE ETKİLİ BAŞLADI

Fenerbahçe, karşılaşmaya hızlı bir giriş yaptı ve 10. dakikada gole çok yaklaştı. Edin Dzeko, Beşiktaş kalecisi Mert Günok'un üstünden aşırarak topu ağlara gönderdi. Ancak, Beşiktaş savunmasından Emirhan Topçu, çizgi üzerinde yaptığı müdahale ile Fenerbahçe'nin mutlak golünü önledi.

Maçın 29. dakikasında ise Beşiktaş, rakip kalede etkili bir atak geliştirdi. Livakovic ile karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın vuruşunu Hırvat kaleci kurtarırken, seken topa Immobile'nin yaptığı vuruş ise auta gitti. Fenerbahçe, maçın 35. dakikasında da bir şans daha yakaladı. Dusan Tadic’in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruş, direğe çarparak auta çıktı.

İlk yarıda Fenerbahçe, Beşiktaş’a göre daha fazla gol pozisyonuna girse de, her iki takım da 0-0’lık eşitlikle soyunma odasına gitti.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARIDA GOLÜ BULDU

İkinci yarının başlarında Fenerbahçe, bir dizi tehlikeli pozisyona girdi ancak Beşiktaş savunması ve kaleci Mert Günok, Fenerbahçelilerin şutlarını başarıyla engelledi. 73. dakikada Beşiktaş öne geçti. Alex Oxlade-Chamberlain’in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada, top önce Fenerbahçeli Mert Müldür’ün ayağından sekti ve Immobile'nin müdahale edemediği top uzak direğin yanından ağlarla buluştu. Bu gol, Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirirken, Tüpraş Stadyumu’ndaki taraftarları coşturdu.

GEDSON FERNANDEZ'İN KIRMIZI KARTI, KARA KARTAL'IN ZAFERİ

Fenerbahçe, derbinin son anlarına kadar maçı çevirmek için büyük çaba harcadı. 89. dakikada Dusan Tadic’in ceza sahasında yaptığı vuruş, Beşiktaş kalecisi Mert Günok tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Ancak Fenerbahçe, 90+5. dakikada şanssız bir şekilde topu direğe gönderdi. En-Nesyri'nin kafa vuruşu direğe çarptı ve Beşiktaş, hızlı bir şekilde atağa kalkarak Muçi ile gol pozisyonu buldu. Livakovic, bu pozisyonda da gole izin vermedi.

Derbinin son anlarında, 90+6. dakikada Gedson Fernandes ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Fenerbahçe'nin son dakikalardaki tüm çabalarına rağmen maçta başka gol sesi çıkmadı. 90+8. dakikada Beşiktaş, Semih Kılıçsoy ile gol buldu ancak ofsayt nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.

Beşiktaş, derbiyi 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Beşiktaş, 25 puana yükseldi ve 4. sıraya yerleşti. Fenerbahçe ise 32 puanda kalarak 2. sıradaki yerini korudu ancak 5 maçlık galibiyet serisini kaybetti.

Beşiktaş, Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise evinde Başakşehir’i konuk edecek.