Manisa FK’da şok istifa

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Çorum FK karşısında alınan 1-0’lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Çağdaş Çavuş’un istifasını kabul etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Çavuş’un bugün oynanan maçın ardından istifasını sunduğu ve yönetim kurulu tarafından bu kararın kabul edildiği bildirildi.

Manisa FK, Çağdaş Çavuş’un görevde olduğu süre boyunca 15 maça çıktı. Bu süreçte 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 17 puan topladı.

MANİSA FK’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Yapılan açıklamada, Çağdaş Çavuş ve ekibine kulübe verdikleri emekler için teşekkür edilerek, "Teknik direktörümüz Çağdaş Çavuş, bugün oynanan Çorum FK maçı sonrası istifa etmiştir. Çağdaş Çavuş'un istifası yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Çağdaş Çavuş ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.