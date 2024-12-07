Göztepe evinde durdurulamıyor!

Süper Lig’in 15. haftasında Göztepe, Adana Demirspor’u mağlup ederek iç sahadaki galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Göztepe evinde durdurulamıyor!
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Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Göztepe, ilk yarıda rakibi karşısında üstün bir oyun sergiledi. 39. dakikada Juan Santos da Silva’nın golüyle öne geçen sarı-kırmızılılar, bu golden sadece üç dakika sonra Romulo Cardoso’nun golüyle farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Göztepe, 52. dakikada Juan’ın attığı golle skoru artırma şansı yakaladı ancak VAR incelemesi sonucu gol iptal edildi. 59. dakikada David Tijanic sahneye çıkarak takımını 3-0 öne geçirdi.

Adana Demirspor, 88. dakikada Abat Aimbetov’un golüyle farkı ikiye indirse de, kalan süre eşitliği sağlamaya yetmedi ve karşılaşma 3-1 Göztepe’nin üstünlüğüyle sona erdi.

Göztepe’nin bu sezon hücum hattında önemli bir performans sergileyen isimlerinden Romulo Cardoso, attığı golle sezonun 6. golüne ulaştı. Juan Santos da Silva ise hem attığı golle hem de Romulo’ya yaptığı asistle galibiyetin mimarlarından biri oldu.

İÇ SAHADA RAKİPSİZ

İzmir temsilcisi, Gürsel Aksel Stadı’ndaki 7. maçında 6. galibiyetini aldı. Bu süreçte toplam 17 gol atan Göztepe, kalesinde sadece 6 gol gördü. Evindeki tek puan kaybını Fenerbahçe’ye karşı 2-2’lik beraberlikle yaşayan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’deki iç saha performansıyla dikkat çekiyor.

ADANA DEMİRSPOR’DA KARA BULUTLAR DAĞILAMIYOR

Adana Demirspor ise Süper Lig’deki kötü gidişatını sürdürdü. Henüz galibiyetle tanışamayan Mavi Şimşekler, ligdeki 15. maçında 13. mağlubiyetini aldı. Haftalar sonra gol sevinci yaşayan Adana ekibi, TFF Lisans Kurulu’ndan aldığı 3 puan silme cezasının ardından düşüşünü sürdürdü.

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