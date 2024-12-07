Tarihi doku tehdit altında: Salepçioğlu esnafından adalet çağrısı

Birlik ve dayanışma içinde hareket eden esnaflar, “Biz buradayız” diyerek kararlılıklarını ortaya koydu. Ekonomik zorluklara ve haksızlıklara boyun eğmeyeceklerini belirten esnaf, bu süreci alın terine sahip çıkma mücadelesi olarak tanımlıyor.

NE OLMUŞTU?

Tesadüfen Öğrenilen İhale, Binlerce Aileyi Tehdit Ediyor

Salepçioğlu İş Hanı’ndaki 150 esnaf, iş yerlerinin 20 Ağustos’ta ihaleye çıkarılacağını 9 Ağustos’ta bir internet ilanından tesadüfen öğrendi. Ne bir tebligat ne de bir bilgilendirme yapılmaması esnafta büyük bir tepkiye yol açtı. Yıllardır aynı dükkânda çalışan, aile geçimini sağlayan binlerce kişi için bu ihale, ekmek teknelerinin ellerinden alınması anlamına geliyor.

Kış Ortasında İşsizlik Tehlikesi

İhale sonucunda 150 dükkânın kapanma ihtimali, yaklaşık 600 çalışanın ve aileleriyle birlikte 2-3 bin kişinin kış ortasında işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden olacak. Esnaflar, pandemi döneminde dahi Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne kira ödemelerini aksatmadıklarını, ancak şimdi “Burası otel olacak” gerekçesiyle dükkânlarını terk etmeye zorlandıklarını ifade ediyor.

ADRESE TESLİM İHALE ENDİŞESİ

Esnaflar, ihalenin adrese teslim bir proje olduğu yönünde endişelerini dile getirdi. TARKEM’in (Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş.) ihale sürecindeki adı sıkça gündeme gelirken, şirketin anonim yapısı ve projelerindeki şeffaflık eksikliği kamuoyunda soru işaretlerine neden oldu.

Esnafa Sorulmayan Projeler

Salepçioğlu İş Hanı’nın turizm tesisi ve ticarethane olarak kullanılmasını içeren ihale şartnamesi, esnaf tarafından “rant odaklı” ve “Kemeraltı’nın tarihi kimliğine zarar verecek” bir girişim olarak eleştiriliyor.

VAKIFLAR MÜDÜRÜ İLE GERİLİM

Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can’ın iş yerlerinin 1 Ocak itibarıyla boşaltılmasını şart koşması, esnafın tepkisine neden oldu. Vakfiyeye ait imam evinin TARKEM’e devredilmesi ise müdürlük ve şirket arasındaki ilişkilere dair yeni tartışmaları gündeme getirdi.

ESNAFIN MÜCADELESİ

Salepçioğlu esnafları, seslerini duyurabilmek için Kemeraltı Çarşı Esnaf Koruma Derneği’ni kurarak destek arayışına başladı. Sosyal medyada başlatılan #SalepçioğlunaDokunma etiketi, İzmir’den Türkiye geneline yayılarak kamuoyunun dikkatini çekti.

Salepçioğlu İş Hanı sadece bir ticaret merkezi değil, aynı zamanda İzmir’in kültürel mirasının bir parçası. Bu ihale, yalnızca iş yerlerini değil, yılların anılarını ve tarihi çarşının ruhunu tehdit ediyor.

Esnaflar, seslerini duyurmak için Kemeraltı Çarşı Esnaf Koruma Derneği’ni kurdu ve hem yerel hem ulusal düzeyde destek arayışına başladı. Vatan Partisi, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal, Aydınlık gazetesi süreç boyunca esnafı sesini duyurdu.

Bununla beraber, MHP, AK Parti ve yerel siyasetçiler ve bazı medya kuruluşları esnafın yanında yer aldı.

Salepçioğlu İş Hanı’nda yaşananlar, yalnızca esnafın ekonomik haklarını değil, aynı zamanda toplumsal bir adalet ve tarihi miras konusunu da gündeme getiriyor.