Asgari ücretten piknik yasağına: TBMM’ye iletilen akıl almaz dilekçeler!

TBMM Dilekçe Komisyonu, vatandaşlardan gelen yüzlerce başvuruyu değerlendirerek karara bağladı. Talepler arasında makul öneriler kadar sıra dışı ve tartışmalı istekler de yer aldı. İşte bu dilekçelerden öne çıkanlar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Asgari ücretten piknik yasağına: TBMM’ye iletilen akıl almaz dilekçeler!
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu, vatandaşlardan gelen başvuruları incelemeye devam ediyor. Son dönemde iletilen dilekçeler arasında dikkat çeken, hatta zaman zaman gülümseten talepler bulunuyor.

TRAFİKTE KUTLAMA YAPANLARA SERT YAPTIRIM TALEBİ

İstanbul'dan bir vatandaşın dilekçesi, trafiği keserek kutlama yapan sürücülere yönelik çarpıcı öneriler içeriyor. Dilekçede, yol kapatan ve silah kullanan sürücülerin araçlarının kamulaştırılması ve kısırlaştırılması talep edildi. Ayrıca bu kişilere verilen cezaların yanı sıra kamuya verdikleri zararın da maddi olarak karşılanması önerildi.

"25 YIL EVLİ KADINLAR EMEKLİ OLSUN"

TBMM Dilekçe Komisyonu'na vatandaşlardan evlilikle ilgili sıra dışı talepler geldi. Evlilik başvurularında gelir araştırmasından, ruhsal sağlık kontrollerine kadar ilginç öneriler gündemde. Bir vatandaş, 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik hakkı verilmesini istedi. Aynı dilekçede çalışan kadınların emeklilik yaşının düşürülmesi ve yıpranma payı eklenmesi talep edildi.

Bir başka dilekçede, ruhsal ve fiziksel olarak sağlıklı olmayan bireylerin evlenmesine ve çocuk sahibi olmasına izin verilmemesi gerektiği savunuldu. Bir başka vatandaş evlilik başvurusu ile birlikte kişilerin gelir ve varlıklarının araştırılmasının zorunlu hale getirilmesini talep etti.

"ASGARİ ÜCRET SAATLİK VE BÖLGELERE GÖRE BELİRLENSİN"

Ekonomik adaleti sağlamak adına asgari ücretin saatlik olarak belirlenmesi ve bölgesel farklara göre düzenlenmesi önerildi. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşların yüksek maliyetler nedeniyle zorlandığı dile getirildi. Ayrıca iş ilanı verilirken uyulması gereken kuralları içeren bir yönetmeliğin uygulamaya geçirilmesini öneren bir vatandaş, iş ilanlarında belirsiz ifadeler yer almasının zaman kaybına ve suistimale neden olduğundan yakındı.

Manisa’dan başvuran bir vatandaş, orman yangınlarını önlemek amacıyla piknik ve mangalın beş yıl süreyle yasaklanmasını talep etti.

Erzincan'dan yapılan bir başvuru ise KPSS sınav sistemine yönelikti. Vatandaş, sınav sürelerinin artırılmasını ve yanlış cevapların doğruyu götürme kuralının kaldırılmasını istedi.

Diyarbakır’dan bir vatandaş ise, yere sigara izmariti atanlara caydırıcı para cezası verilmesini önerdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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